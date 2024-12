Due teatri accessibili a tutti. Via le barriere architettoniche. Il Comune presenta i progetti

Due teatri per tutti. L’amministrazione comunale di Pomarance ha partecipato, di recente, a un bando regionale finalizzato alla presentazione del sostegno all’attuazione di progetti di investimento di accessibilità universale nei territori locali. L’avviso regionale è rivolto ai Comuni toscani per la presentazione di progetti funzionali all’inclusione sociale, nell’ottica della possibilità di utilizzare spazi, servizi e eventi pubblici nel modo più esteso possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate ulteriori.

L’amministrazione comunale intende presentare, per l’avviso il progetto relativo agli interventi di adeguamento dei teatri comunali al fine di garantire l’accessibilità universale e l’abbattimento di barriere architettoniche, progetti che riguardano il teatro dei Coraggiosi a Pomarance e il teatro Florentia di Larderello. Per il teatro dei Coraggiosi sono previsti interventi di realizzazione di strutture in acciaio per creazione rampe per diversamente abili, la posa in opera di una piattaforma elevatrice di accesso dal piano platea, l’adeguamento dei servizi igienici già presenti nel teatro, per eliminare quelle piccole difformità rispetto alla norma sull’abbattimento delle barriere architettoniche, l’installazione di un servoscala che permetta l’accesso al primo ordine di palchi, l’installazione di segnaletica orizzontale per le persone con una disabilità visiva. Per quanto riguarda il teatro Florentia di Larderello, il progetto include l’installazione di un servoscala da posizionare all’ingresso della scala esterna di accesso al teatro fino al pianerottolo dove è ubicato l’accesso alla struttura e anche al bar, dotata di apposita copertura. E’ previsto l’adeguamento del servizio igienico dei camerini, la posa in opera un servoscala per l’accesso alla quota del palcoscenico, l’installazione su tutti i percorsi di apposita segnaletica orizzontale per le persone con una disabilità visiva. "I lavori – si legge in una delibera della giunta guidata dal sindaco Graziano Pacini – corrispondono ad una esigenza reale". Per quanto riguarda il quadro economico per il superamento delle barriere architettoniche nei due teatri comunali, l’importo complessivo è pari a 100 mila euro e può trovare copertura finanziaria attraverso 85 mila euro, ossia il contributo della Regione Toscana se il Comune di Pomarance vincerà il bando, e attraverso 15 mila euro con fondi comunali, che saranno imputati sui capitoli di bilancio.