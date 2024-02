Due ragazzi nei guai per spaccio

PONTEDERA

Un ventiduenne e un minorenne allontanatosi volontariamente da un centro di accoglienza del Sud sono stati, rispettivament, arrestato e denunciato per spaccio di eroina e hashish dai carabinieri della compagnia di Pontedera. I due sono stati sorpresi in flagranza di reato mentre cedevano un involucro con lo stupefacente a un uomo, già noto alle forze dell’ordine. L’operazione è stata portata a termine dai militari dell’Arma nel primo pomeriggio, durante uno dei servizi di contrasto ai fenomeni di microcriminalità e degrado urbano. Il ragazzi minorenne è stato visto dai carabinieri passare l’involucro all’altro giovane che a sua volta l’ha consegnato al tossico. I militari sono intervenuti bloccando i tre ed accertando che l’involucro conteneva eroina acquistata con 50 euro. Le successive attività hanno consentito ai militari di rinvenire addosso al minorenne altre sette dosi di eroina e 210 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. Il minorenne, che si era allontanato dal centro di accoglienza del Sud, era ospite del ventiduenne domiciliato a Vespa. La perquisizione domiciliare ha consentito il ritrovamento di altri 10 grammi di eroina e 10 grammi di hashish e materiale per il confezionamento delle dosi. Al termine delle operazioni, il ragazzo maggiorenne é stato tratto in arresto. Il minorenne denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze e affidato a personale di un centro di ospitalità gestito dal Seus Toscana. Il tossico è stato segnalato alla prefettura. Il giudice ha convalidato l’arresto del ventiduenne e ne ha disposto l’obbligo di dimora nel Comune di Pontedera e permanenza notturna in casa.