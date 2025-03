Due culle next to me in dono a Pediatria

CON I fondi raccolti a dicembre, il gruppo degli Sporsteristi Toscani Aps, appassionati di Harley-Davidson, giovedì hanno consegnato ai medici dell’ospedale Lotti di Pontedera, le due culle next to me per il reparto di Pediatria e Neonatologia. Alla consegna presenti il direttore sanitario Luca Nardi, Simona Vallini, la coordinatrice del reparto di Pediatra Monica Guarguagli, la pediatra Claudia Maggi ed alcuni colleghi del reparto, oltre all’infermiere ’sporsterista’, Luigi Martino. "Mi preme ringraziare – dice Martino – il direttivo degli Sporsteristi Toscani: Tomas, Bartolomeo, Niko, Melissa e Claudio per avermi supportato. Grazie ai soci e alle donazioni di persone comuni e di attività commerciali locali". Una raccolta realizzata durante l’evento Metti in moto un sorriso del 15 dicembre scorso. "Ogni anno – spiega Martino – dal dicembre del 2019, anno della nostra nascita, organizziamo l’evento benefico, per raccogliere fondi destinati a varie cause. Ci siamo occupati anche in passato della Pediatra di Pontedera ma anche di Telethon. Abbiamofatto una spesa solidale per le famiglie bisognose in collaborazione con la Misericordia, acquistato materiale didattico per i bambini autistici del centro Il principe e la volpe di Pontedera ecc. Questo vuol dire appartenere agli Sporsteristi Toscani, consci del fatto che insieme si fa la differenza. Passione ed impegno possono trasformarsi in azioni concrete per chi ha bisogno. Per chi volesse passare, saremo presenti con un nostro stand allìExpo Motori di Pontedera dal 24 al 27 aprile".

l.b.