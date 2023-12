Donna vince 50mila euro al gioco "Dieci e lotto"

MONTECALVOLI

Una donna di mezza età, residente in un comune della zona, cliente abituale dell’edicola tabaccheria e ricevitoria di Danilo Costagli in via provinciale Francesca a Montecalvoli, ha vinto 50mila euro con il Dieci e Lotto. La vincita è stata effettuata ieri mattina. Il gioco Dieci e Lotto prevede estrazioni ogni cinque minuti. La fortunata ha azzeccato nove numeri su dieci e un oro. Così si è aggiudicata la bella somma di 50mila euro. Un ottimo regalo per il prossimo Natale. Alla ricevitoria Costagli, nel dicembre del 2022, precisamente il 27 dicembre, erano stati vinti 20mila euro al Supernalotto. Alla Costagli.... dicembre porta bene.