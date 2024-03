Donna dispersa, ricerche anche nel canale a Bientina

Bientina (Pisa), 20 marzo 2024 – Sono iniziate martedì pomeriggio intorno alle 17,30 le ricerche di una donna 60enne dispersa.

In azione i vigili del fuoco di Pisa, al lavoro in prossimità della strada provinciale 3 al Padule di Bientina. Sul posto la squadra di terra, le unità cinofile e piloti con drone. La ricerca si è estesa anche nelle acque del canale Imperiale di Bientina dove i sommozzatori di Livorno e Firenze si sono alternati con ricerche sia in acqua che strumentali. Sul posto anche i carabinieri di Bientina e molteplici squadre di volontariato. Durante le prime ore di questa mattina, nella speranza di ritrovare la donna, interverrà un elicottero proveniente da Arezzo.