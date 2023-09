Donazione sangue. Patto con la SoGeSi

Portare la cultura della donazione del sangue direttamente in azienda, favorendo la proliferazione di un gesto solidale e cruciale per il sistema sanitario. È quello che succede alla SoGeSi di Ponsacco, tramite un accordo con l’Avis locale, dove l’impresa – che si occupa di gestione servizi integrati di Lavanolo e sterilizzazione per la sanità pubblica, privata e per l’industria – possiede uno stabilimento. Siglato recentemente, il protocollo che certifica l’accordo si è già tradotto in una decina di nuove iscrizioni ad Avis e nell’interessamento attivo da parte di molti altri dipendenti. Ora i dipendenti SoGeSi interessati a diventare donatori potranno quindi recarsi al centro di raccolta, a piccoli gruppi, anche per favorire una migliore programmazione delle donazioni.