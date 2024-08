Don Chisciotte, storia quasi eterna. E se il cavaliere non fosse pazzo?

La storia eterna di un cavaliere errante arriva festival di cene e teatro Utopia del Buongusto. a cura di Guascone Teatro, per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle. Venerdì 9 agosto alle 21,30 al Santuario della Madonna di Ripaia a Treggiaia, Pontedera, Piccola Citta Teatro presenta "Io, Don Chisciotte", da un’idea di Ciro Palumbo. Di Anna Marchitelli, con Ettore Nigro, con la regia e musiche eseguite dal vivo da Mario Autore, scene a cura di Ciro Palumbo, costumi di Anna Zuccarini. L’ingresso allo spettacolo è 8 euro. Alle 20 cena dinner box a cura di "TeLoCucinoIo" a 15 euro. Informazioni e prenotazioni: 3280625881 –3203667354. Da non perdere una visita alle fontane nascoste di Treggiaia e la vista che spazia dal Monte Serra al mare. Don Chisciotte de la Mancia è una figura archetipica che abita i nostri immaginari sotto diverse spoglie e nomi. È uno spiantato che insegue un’improbabile gloria, ma anche un altruista visionario. È un eroe comico, ma anche un tenero fallito. C’è un po’ di Don Chisciotte in Chaplin, così come in Totò, in Madre Teresa così come in ogni utopista. La diagnosi di follia è presto fatta, semplice e scontata. A questa diagnosi Anna Marchitelli, che conferisce voce alle immagini di Ciro Palumbo, si oppone. La tesi è che Don Chisciotte non sia pazzo, ma abbia agito in buona fede, abbia voluto semplicemente dare l’esempio, un cristico esempio, in nome di ideali superiori. Nel nome della fratellanza universale. Ne è uscito fuori un personaggio che è la maschera di un uomo comune. Una maschera di semplicità, rettitudine e paura. Paura della morte, da cui tutti noi fuggiamo, e che ci rende, chi più chi meno, tutti dei piccoli Don Chisciotte, dei piccoli folli visionari che credono di combattere immani battaglie per la gloria.