Don Carloni saluta i fedeli. Cambia parrocchia

PONSACCO

Da Ponsacco a Lari stesso viaggio ma direzione inversa per don Luca Carloni. Era il 2020 quando don Luca, vicario parrocchiale a Casciana Terme, arrivò a Ponsacco come vice parroco e adesso, tra qualche giorno, saluterà la cittadina del mobile per dirigersi verso il castello questa volta come nuovo parroco. Sabato 21 settembre alle 18 ci sarà la messa di saluto a Ponsacco mentre domenica 29 la messa d’ingresso a Lari.

Una giornata intensa che prevede alle 17.30 il ritrovo alla chiesa di Ponsacco per poi partire alla volta di Lari. Alle 18 il ritrovo è al cimitero di Lari per poi intraprendere la salita a piedi verso piazza Matteotti. Alle 18.30 ci saranno i saluti ufficiali e l’accoglienza del nuovo parroco.

Una scelta comunicata già a maggio dal vescovo di san Miniato, monsignor Giovanni Paccosi. Don Tommaso Botti finora parroco di SS. Maria Assunta e Leonardo a Lari, San Niccolò a Casciana Alta e San Lorenzo a Usigliano di Lari guiderà le comunità parrocchiali di San Leonardo a Cerreto Guidi, San Bartolomeo a Streda, Sant’Andrea a Zio, SS. Filippo e Giacomo e Santo Stefano a Poggio Tempesti.

"Invito le comunità coinvolte in questi cambiamenti – scrive monsignor Paccosi rivolgendosi a tutti i fedeli – a viverli con fede e nella certezza che la disponibilità ai disegni del Signore è la strada per sperimentare sempre più la sua grazia che ci accompagna sempre".