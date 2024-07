Dolcione, la festa saltata. Sgueo: "Siamo perplessi"

ORENTANO

"Ciò che desta maggiore perplessita sono le motivazioni che il presidente Ficini ha addotto a giustificazione della decisione di non realizzare il Dolcione 2024, dichiarando che questa scelta sarebbe scaturita a seguito di una conversazione intercorsa con un nostro assessore il cui contenuto, però, ha ritenuto di non rendere pubblico, sebbene sia stato valutato così grave da indispettire gli animi dei consiglieri dell’Ente Carnevale". Sono parole dell’assessore Nicola Sgueo che aggiunge: "Tale conversazione non aveva assolutamente come oggetto alcuna questione di carattere amministrativo o politico, poiché di natura squisitamente ed esclusivamente personale". "E, proprio per la natura strettamente personale della discussione, non si comprende che cosa il sindaco Mini avrebbe potuto o dovuto fare – aggiunge Sgueo – salvo rassicurare fin da subito, anche con il mio intervento, sul fatto che la questione non riguardava assolutamente i rapporti tra l’amministrazione e l’Ente Carnevale. Ente al quale, lo ribadisco, va la nostra riconoscenza e stima per l’attività che svolge e a cui rinnoviamo la massima disponibilità a collaborare. Sembra che si voglia far ricadere su questa amministrazione una responsabilità che non le appartiene in alcun modo. Nel ribadire la fiducia nell’assessore indebitamente chiamato in causa rinnovo la disponibilità dell’amministrazione comunale al dialogo e alla collaborazione con l’Ente Carnevale e con tutte le associazioni del territorio e mi auguro che questa spiacevole vicenda non venga strumentalizzata per attaccare con accuse infondate l’amministrazione comunale".

La polemica si sposa in ambito politico. "Chiederemo spiegazioni alla nuova giunta e al sindaco Mini su quanto successo – le parole di Federico Grossi, capogruppo di Castelfranco Unita – . Qualcuno in consiglio comunale dovrà spiegarci cosa sia successo. Perché un nuovo assessore abbia sentito la necessità di chiarire i nuovi rapporti con l’Ente Carnevale? Chi è l’assessore di riferimento e cosa c’era da chiarire? Se questo anno non sfilerà il famoso Dolcione, che ogni anno richiama migliaia di persone, la responsabilità sarà solamente dell’amministrazione comunale e del sindaco Mini che per dieci giorni ha rifiutato ogni confronto con i volontari che chiedevano un incontro".