Dove la vista su Buti è eterna: Monte Serra, via libera alla dispersione delle ceneri dei defunti

Buti (Pisa), 24 marzo 2024 – Il dove del dopo può essere anche un angolo di paradiso del Monte Serra da dove la vista su Buti è eterna. L’ha deciso l’amministrazione comunale con una delibera di giunta che individuato, «nel regolamento di polizia mortuaria, le aree della riserva naturale Monte Serra di Sotto e quella del sito Natura 2000 in località Sant’Antone», i due luoghi dove poter disperdere le ceneri dei defunti.

Il motivo di questa scelta è da ricercare in una specifica richiesta che la sindaca Arianna Buti ha ricevuto dalla famiglia di una persona deceduta tempo fa e che aveva espresso la volontà che le proprie ceneri fossero disperse sul Monte Serra. “Allora non avevamo un regolamento in tal senso – spiega la sindaca Arianna Buti – Ma quella richiesta ci è servita per prendere coscienza di una necessità. Così abbiamo iniziato a pensare come avviare il percorso che è stato lungo perché molti terreni, soprattutto le aree boscate di castagni, sono di proprietà della Regione Toscana”.

“Per questo motivo abbiamo dovuto coinvolgere la Regione che ci ha dato il permesso dopo che avevamo individuato le due aree – spiega ancora la sindaca d Buti – Durante questo processo decisionale ci sono pervenute anche altre richieste sia da famiglia di persone decedute che da associazioni e imprese che si occupano di cremazione”.

“Tutti coloro che sono interessati a effettuare la dispersione – spiegano dal Comune di Buti – dovranno recarsi all’ufficio di Stato civile del Comune per ricevere l’autorizzazione e l’indicazione dell’area predisposta”. Il regolamento di polizia mortuaria in questo senso è molto rigido. Come lo è per le sepolture tradizionali al cimitero, lo è altrettanto, se non di più, per la custodia delle ceneri la cui collocazione deve essere dichiarata al Comune.

“Il Monte Serra è un luogo identitario per tutti i butesi – conclude la sindaca Arianna Buti – Verso il monte e in particolare per alcune aree, c’è un forte attaccamento da parte di tutti i residenti nel nostro comune. Per questo, negli ultimi tempi, sono sempre più crescenti le richieste di dispersione delle ceneri dei defunti. Con questo provvedimento regolamentiamo questa pratica andando incontro alle esigenze di alcune famiglie e alle volontà dei defunti”.