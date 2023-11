Dismesse le due aree di raccolta. Da ora ritiri a casa tramite l’Urp

SANTA MARIA A MONTE

Le due aree di raccolta temporanea dei rifiuti alluvionati, allestite dal Comune di Santa Maria a Monte nei piazzali dello stadio di Ponticelli e del campo sportivo di Montecalvoli, sono state dismesse. Diverse decine di quintali sono stati prelevati dagli addetti di Geofor e portati nei vari centri di raccolta. Ma il servizio non termina qui.

"Continueremo a stare vicini ai cittadini – spiega la sindaca Manuela Del Grande – con un servizio di ritiro domiciliare. In questo modo il cittadino che ha ancora del materiale alluvionato da smaltire dovrà soltanto posizionarlo davanti la propria abitazione, riducendo così i disagi legati al carico e al trasporto. Per attivare il servizio di ritiro domiciliare è necessario contattare l’Urp-Ufficio relazioni con il pubblico ai numeri 0587 261617 o 0587 261658, oppure scrivendo a [email protected]. È utile segnalare nome e cognome del richiedente, indirizzo, numero di telefono, quantità e tipologia di materiale da ritirare. In alternativa, è possibile portare i rifiuti direttamente al centro di raccolta in via Guglielmo Marconi nella zona industriale di Ponticelli il lunedì e il venerdì dalle 7 alle 13, il martedì e il sabato dalle 7 alle 19".

"Al fine di richiedere il risarcimento danni è necessario effettuare foto a tutti i beni danneggiati – conclude la sindaca Del Grande – La procedura e la modulistica da utilizzare per il censimento dei danni imputabili all’evento alluvionale del 2 novembre saranno immediatamente divulgate e comunicate non appena la Regione ne fornirà comunicazione ai Comuni. In questa fase così delicata è importante la collaborazione di tutti. Dall’inizio dell’emergenza il Comune ha saputo rispondere in maniera rapida alle esigenze dei cittadini e continuerà a farlo anche adesso".