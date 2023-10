Disabili e diritti a San Miniato: Aurelio Cupelli eletto Garante

Il consiglio comunale, ha deliberato di proporre al sindaco del Comune di San Miniato, valutati i curricula dei candidati che hanno presentato domanda di manifestazione di interesse all’amministrazione comunale, il nominativo del dottor Aurelio Cupelli per il ruolo di "Garante per i diritti delle persone disabili" del Comune di San Miniato. Ora, secondo regolamento, si provvederà con decreto sindacale alla nomina di questa figura. La proposta è stata approvata a maggioranza. Il Garante per i diritti delle persone disabili è nominato, appunto, su proposta del consiglio comunale all’interno di una lista di nominativi che offrono garanzia di probità, indipendenza, obiettività e serenità di giudizio raccolti a seguito di indizione di apposito avviso pubblico o manifestazione di interesse. Il sindaco, poi. provvede alla nomina del Garante con proprio provvedimento. La lista dei nominativi è formata a seguito di candidatura spontanea.

I candidati devono possedere una comprovata e documentata competenza, professionalità ed esperienza nell’ambito delle attività o delle politiche di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone, nonché esperienza in ambito di inclusione sociale o pari opportunità. Il ruolo di questa figura è strategico, in quanto svolge funzione di supporto all’amministrazione Comunale nelle azioni volte al superamento degli ostacoli che impediscono la mobilità, la piena inclusione sociale nonché la pari dignità favorendo l’autonomia personale e l’integrazione sociale, attraverso un’azione di collegamento ed ascolto dei cittadini.