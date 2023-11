Una giornalista intervista un’attrice su diritti delle donne e pari opportunità: un’esilarante altalena di gag e monologhi giocati fra incomprensioni e fraintesi, pulsioni sessuali, sconvolgimenti ormonali, che lascia spazio a riflessioni semiserie su stereotipi di genere e diritti violati. Un grande ritorno sul palco di Fauglia quello della comica toscana Katia Beni insieme a Benedetta Giuntini con questo spettacolo, ‘Diritti o rovesci. Ma pari!’ che ha fatto il tutto esaurito nella sua tournée in giro per Toscana. L’appuntamento è per i 2 dicembre alle 21.15. Biglietti: prima platea interi 20 euro, ridotti 16 euro. Seconda platea interi, 17 euro e ridotti 12 euro. Prezzo del biglietto in galleria, 10 euro. Per l’acquisto: vivaticket.it.