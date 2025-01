"Diritti dei bambini, serve una panchina blu"

Il gruppo consiliare Adesso Calcinaia si unisce all’iniziativa promossa da Anci e Unicef #DirittiInComune27Maggio e chiede l’installazione di una panchina blu simbolo dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

"In questi 33 anni, la convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza ha cambiato radicalmente il modo in cui il mondo guarda ai bambini, riconoscendo l’importanza di uno sviluppo integrale che coinvolga tutti gli aspetti della loro vita. Le istituzioni, a ogni livello, hanno il mandato di applicare i principi sanciti dalla Convenzione, costruendo un futuro più equo e inclusivo per le nuove generazioni”, dichiarano Daniele Ranfagni, Matteo Becherini, Elisa Venanti, Caterina Crimeni e Marco Buggiani di Adesso Calcinaia.

Per celebrare questo importante anniversario e sensibilizzare la comunità sull’importanza di tutelare i diritti dei più piccoli, il gruppo ha presentato una mozione per impegnare il sindaco e la giunta comunale a dipingere una panchina già esistente o installarne una nuova di colore blu, simbolo universale dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

"La panchina blu rappresenta un gesto simbolico ma significativo per ricordare a tutti che i bambini sono il futuro della nostra società e che ogni azione intrapresa deve rispettare e promuovere i loro diritti".