Diocesi e Giubileo. La storia in un libro

Giovedì prossimo, 20 febbraio, nella Biblioteca Antica del Seminario di San Miniato si terrà la presentazione del volume dedicato al Giubileo della Diocesi: "La Comunità e la Diocesidi San Miniato

Quattrocento anni di Storia". Un’iniziatva dell’Accademia degli Euteleti. Si ricorda a tutti i partecipanti che raggiungessero San Miniato in auto che è necessario che salgono dal semaforo della Scala o da Fontevivo, in quanto la viabilità che attraversa il Centro Storico (da Piazza del Popolo verso il Seminario) è chiusa al traffico per lavori. La presentazione è alle 17.