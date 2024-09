"Dialoghi di fine estate", nuovo incontro stasera

Primi due appuntamenti, nel weekend appena passato, per "Dialoghi di fine estate", la rassegna letteraria organizzata e promossa da Amministrazione Comunale, Fondazione per la Cultura Pontedera e biblioteca Giovanni Gronchi con le librerie cittadine. Villa Crastan ha accolto sabato la presentazione del libro "Liberata" di Domenico Dara (libreria Roma Ubik ) e domenica quella di Massimo Barioglio con "Ritorno alla vita, viaggio intorno alla schizofrenia" (libreria e casa editrice Segui le tue parole) con un buon numero di pubblico. Si prosegue oggi alle 21, sempre a Villa Crastan, con la libreria Carrara e l’appuntamento con Matteo Bussola che presenta "La neve in fondo al mare". "Una buona partenza per questo evento di fine estate tutto dedicato ai libri - ha commentato l’assessore alla cultura di Pontedera Francesco Mori - un evento che si inserisce nel percorso di Pontedera città che legge e che è una anticipazione del festival Ponte di Parole edizione 2025". Dialoghi di fine estate è organizzato e promosso da Comune di Pontedera, Biblioteca Giovanni Gronchi e Fondazione per la Cultura Pontedera, con il patrocinio della Regione e in collaborazione col centro per il Libro e la Lettura.