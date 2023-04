Dehors, scatta la proroga "Necessario modificare il nuovo regolamento"

di Luca Bongianni

Due mesi in più di tempo per consegnare gli ultimi progetti, con relative modifiche, dei nuovi dehors e per montarli in modo da evitare di restare senza concessioni. È quanto disposto dall’amministrazione comunale pontederese che ha prorogato dal 1 aprile al 1 giugno il termine ultimo per adeguarsi al nuovo regolamento. "Siamo dovuti intervenire sul nuovo regolamento per apportare alcune migliorie, dato che la disciplina dei dehors in città è piuttosto complessa per le particolarità che ci possono essere – ha spiegato il vicesindaco e assessore al commercio Alessandro Puccinelli – quindi la proroga è per fornire ulteriore tempo a chi è in ritardo o a chi deve apportare ulteriori integrazioni". Ogni caso infatti registra una sua specificità e non sempre è stato semplice per le attività adeguarsi perfettamente al nuovo regolamento.

"Siamo comunque abbastanza soddisfatti per come i pubblici esercizi si sono impegnati nel rispettare il nuovo regolamento – dice Puccinelli –. Dei 15 dehors sperimentali che avevano fatto richiesta di adeguamento, in sei si sono già allineati (Chocolatl, Dolce Caterina, Mandarino, Caffetteria del Corso, Chimney pub e Beat), tre hanno deciso di toglierli, tre hanno presentato i progetti con alcune integrazioni, due di questi progetti sono in arrivo ed infine uno non ha risposto e quindi presuppongo che lo toglierà". A questi poi si aggiungono tutte le nuove attività che sono nate con il nuovo regolamento e quindi non hanno avuto bisogno di operare modifiche, come ad esempio sul corso la Boutique del Maiale, la Cicciascheria o Zanobini per dirne alcuni. La decisione di uniformare tutti i dehors del corso e delle vie limitrofe del centro storico parte da lontano, già dalla giunta precedente. "La volontà – spiega il vicesindaco – non è quella di avere tutti i dehors uguali ma di dare una linea di stile, di colore, in modo da connotare e uniformare il centro della città. E credo che si sia già visto un netto miglioramento".

Ecco che il corso diventa sempre più granata, colore della città designato anche per gli ombrelloni, in attesa proprio della prima Notte Granata, che prenderà il posto della Notte Bianca e che è stata fissata per sabato 24 giugno. E sull’arredamento sul corso e nelle vie limitrofe. "Per il momento non sono previste grandi modifiche, continueremo con la manutenzione delle piante e la sostituzione delle fioriere in via Gotti e via Roma – chiude Puccinelli – per un vero restyling del centro occorrerà attendere la fine dei lavori alla rete del gas ed alla linea elettrica che richiedono sacrifici e pazienza ma che sono necessari per apportare importanti benefici".