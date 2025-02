Degrado, vandalismo e disservizi. Una piattaforma per le segnalazioni

Il portale web del Comune diventa la piattaforma per inviare segnalazioni di degrado, vandalismo, disservizi, problemi che riguardano i rifiuti o l’illuminazione pubblica. Il Comune di Montecatini Valdicecina lancia così un nuovo servizio online che consente alla popolazione di segnalare in modo facile e veloce, 24 ore su 24, i problemi che vengono riscontrati nel territorio.

Come funziona il nuovo servizio? Aprendo il sito del Comune, basta andare sulla sezione "accesso rapido" e cliccare sul pulsante "segnalazioni". In questo modo sarà possibile scegliere, al momento, tra diverse categorie di segnalazioni, ovvero: affissioni abusive, cimiteri, illuminazione pubblica, rifiuti e vandalismo. Per ogni segnalazione, ogni cittadino potrà indicare la posizione sulla mappa, scrivere una descrizione del problema e allegare foto per aiutare il Comune a capire meglio la situazione che necessita di un intervento. Una volta inviata la segnalazione, il Comune invierà una email riepilogativa a chi ha effettuato la segnalazione, con un numero di riferimento. In seguito, i cittadini saranno informati riguardo lo stato di avanzamento e gli aggiornamenti sui tempi di intervento previsti.

"Questo nuovo servizio si aggiunge ad altre iniziative che abbiamo messo in campo per essere più vicini alla comunità, come l’App per smartphone che permette di rimanere aggiornati su eventi, news e informazioni utili, nonché per segnalare i disservizi sul territorio". E’ quanto sottolinea il sindaco di Montecatini Francesco Auriemma, che ha avuto l’idea di aprire questo canale diretto: "l’obiettivo resta quello di costruire un territorio migliore".

I.p.