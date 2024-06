Date e orari anche in caso di ballottaggio

Nel Comune di San Miniato i voterà per il rinnovo de’’amministrazione comunale e per le elezioni europee nella giornata di sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23. Per l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco, le operazioni di voto si terranno domenica 23 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 24 giugno dalle 7 alle 15. Per votare, è necessario presentare la tessera elettorale e un documento di identità in corso di validità. Sulla tessera è indicato il numero e l’indirizzo del seggio presso il quale votare. Chi avesse smarrito la tessera o non l’avesse ricevuta, oppure ha completato tutti gli spazi con i timbri di voto, può richiederne il rilascio del duplicato all’ufficio elettorale che sarà aperto nei tre giorni precedenti alla data del voto con orario continuato dalle 9 alle 18 e nei giorni delle votazioni per tutta la durata delle operazioni di voto.

Chi ha cambiato residenza all’interno del Comune di San Miniato, se ciò ha comportato anche il cambio di sezione elettorale, deve accertarsi di aver ricevuto per posta e applicato sulla tessera elettorale il tagliando adesivo con il nuovo indirizzo e l’indicazione della nuova sezione elettorale d’appartenenza. Gli elettori fisicamente impediti, possono esercitare il diritto elettorale con l’assistenza in cabina di una persona liberamente scelta, purché iscritta nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica: dovranno esibire al presidente del seggio il certificato medico, rilasciato dai funzionari medici designati dall’Asl.