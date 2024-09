Danza Viaggio in un mondo di parole e gesti

FAUGLIA

A Fauglia torna ad essere protagonista la danza. Questa sera alle 21.15, la XIV edizione di NavigArte porterà al Teatro Comunale due spettacoli della Compagnia pisana Concorda/Movimentoinactor Teatrodanza: “Aporie del presente” di e con Iolanda Del Vecchio e Silvio Sgueglia e “Bagagli di vita” di e con Leila Ghiabbi.

Nel primo spettacolo al centro della narrazione ci sono gli artisti che indagano la relazione con sé stessi e la realtà manifesta, dialogando con essa attraverso linguaggi fluidi del nostro tempo nella convinzione che l’arte debba essere fenomeno comunitario. Nel secondo spettacolo, in scena ci sono tanti bagagli accatastati con forme, dimensioni, pesi diversi. A chi appartengono? Ognuna di queste valigie ha una targhetta con scritto il nome di un proprietario, l’immaginazione galoppa sulla vita di ognuno di loro. Così che un deposito bagagli, luogo di incontro e scontro di diverse identità, si trasforma nell’occasione per un viaggio verso un mondo dove le parole, i gesti prendono forma senza paura né giudizio. Il calendario proseguirà sabato 5 ottobre con la Compagnia Mandala Dance con il suo “Essence”. Nell’era del virtuale e delle guerre, delle pandemie e dell’emergenza climatica, del consumismo e del capitalismo che è anche l’inizio dell’era dell’Acquario ovvero l’era dello Spirito, Paola Sorressa racconta l’esigenza che emerge in chi ha coltivato la sua spiritualità: ritrovare e riconnettersi con la “sua” vera essenza/matrice per meglio attraversare il percorso della vita, imparando cosi a “vedere e vedersi” oltre le apparenze e senza pregiudizi.

Il Festival Navigarte è nato nel 2011 da un’idea del Concorda/Movimentoinactor ed è sostenuto da Regione, Fondazione Pisa, Comune di Pisa, UniCoopFi, realizzato con la collaborazione di Università di Pisa, Le Mura di Pisa e R.A.T. (Residenze Artistiche della Toscana).