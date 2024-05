D’Anniballe presenta le tre liste. L’80% dei candidati è all’esordio

Il candidato Federico D’Anniballe e la sua squadra, ecco tutti i protagonisti del Progetto Civico per Ponsacco. Con la presentazione al teatro cinema don Meliani, sono ufficialente svelati tutti volti delle tre liste (Insieme CambiAMO Ponsacco, Civitas Ponsacco - Samuele Ferretti e Ponsacco nel cuore) che sosterranno la candidatura. Liste che per più dell’80% sono composte da persone alla prima candidatura.

Civitas Ponsacco: Samuele Ferretti: Samuele Ferretti, 45 anni, reponsabile reparto fieristico di una multinazionale; Andrea Valeri, 33, musicista e compositore; Caterina Carofano, 46, psicologa, docente di canto, Debora Cerretini, 26, programmatrice; Fabio Murgia, 60, militare in pensione; Giovanni Menduni, 37, progettista meccanico, pilota moto; Giuseppe Bove, 43, imprenditore ditta ponteggi; Lando Masi, 77, pensionato ex mobiliere; Lucia Cantini, 58, casalinga; Marco Cantini, 61, meccanico, volontario Pubblica assistenza; Matteo Marini, 41, operaio metalmeccanico, Istruttore cinofilo; Mauro Simoni, 52, commerciante Val di Cava; Sandra Capocchini, 66, pensionata; Simonetta Ledda, 49, operaia, attivista parrocchia; Stefano Novelli, 66, pensionato ex commerciante; Valentina Parente, 35, impiegata amministrativa.

Ponsacco nel cuore: Maurizio Bernacchi, 51, agente immobiliare; Simona Martini, 50, dipendente pubblica amministrazione; Grazia Maria Taliani, 85, ex insegnante; Aleandro Ghelli, 32, lavoratore dipendente; Daniela Pisano, 50, dipendente Misericordia; Sandro Del Gamba, 50, agente di commercio; Giovanna Capasso, 27, lavoratore dipendente; Massimiliano Vanni, 70, imprenditore; Iuri Frangioni, 46, sottufficiale Guardia Costiera; Cei Marco, 42, agente commercio; Circelli Rudy, 41, libero professionista; Gianluigi Arrighini, 56, architetto; Maria Teresa De Jesus, 59, insegnante; Francesca Maria Vanni, 24, tirocinante scuola infanzia.

Insieme CambiAMO Ponsacco: Giada Canova 51, farmacista; Tiziana Taurino, 53, imprenditrice; Simona Nardoni, 53, funzionario scientifico–tecnologico; Gianluca Tuzza, 51, funzionario pubblico; Rossella Orsani, 25, laureanda in Giurisprudenza; Iole Pratelli 52, impiegata, Anna Cristina Chetta, 33, laureata in giurisprudenza, addetta alle vendite; Stefano Rizzo, 40, funzionario pubblico, Alessandro Ghelli, 59, rappresentante; Meini Roberto 60 elettricista; Maria Ganhao, 63, soccorritore; Stella Carboni, 57, coordinatrice infermieristica; Giuseppe Chiariello, 44, funzionario pubblico; Giuseppe La Giglia, 57, Lead Application engineer presso multinazionale, Carlo Tinghi, 66, ex informatore medico scientifico Area Manager, Massimo Suriano, 54, operaio.