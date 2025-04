Danni per il ponte chiuso. Dalla Regione 120mila euro

CALCINAIA-VICOPISANOAlle micro, piccole e medie imprese di Calcinaia e Vicopisano danneggiate dalla chiusura del ponte della Botte arriveranno 120mila euro dalla Regione. E’ stato deciso ieri nella prima commissione del consiglio regionale che ha varato la "seconda variazione di bilancio introducendo un intervento mirato a supporto delle micro, piccole e medie imprese dei Comuni di Calcinaia e Vicopisano penalizzate dal calo di fatturato dovuto alla chiusura del ponte della Botte sull’Arno".

"Un’opera necessaria per la sicurezza e la viabilità – commenta il consigliere regionale del Pd Andrea Pieroni, ex presidente della Provincia di Pisa – Ma che ha generato ricadute negative su alcune attività economiche del territorio, anche alla luce del prolungarsi dei lavori. Con questo stanziamento di 120mila euro, la Regione sostiene il tessuto produttivo e commerciale, aiutando chi ha subito direttamente le conseguenze degli interventi infrastrutturali". "Spetterà ai Comuni di Calcinaia e Vicopisano il compito di individuare le aree interessate e comunicare alla Regione l’entità dei danni economici subiti dalle singole attività – conclude il consigliere Pieroni annunciando la misura a sostegno delle micro, piccole e medie imprese dei comuni di Calcinaia e Vicopisano all’interno della variazione del bilancio regionale – Un segnale di attenzione importante, rivolto non solo alle imprese e alle comunità locali".

L’11 aprile scorso, dopo un sopralluogo con i sindaci Cristiano Alderigi e Matteo Ferrucci, il presidente della provincia Massimiliano Angori ha reso noto che "la riapertura del ponte, al momento solo a senso unico, avverrà entro il mese di aprile".