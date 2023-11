Danni per il maltempo. Il Comune stanzia subito aiuti da 500mila euro

A sostegno delle famiglie ed imprese colpite dalla tempesta che si è scagliata su Pontedera una settimana fa, il Comune di Pontedera ha stanziato 500mila euro di fondi propri per garantire un aiuto immediato a chi ha subito danni. "Subito mezzo milione di euro per non lasciare sola la gente di Pontedera – ha spiegato il sindaco Matteo Franconi – in attesa che Governo e Regione definiscano termini e modalità dei risarcimenti per cittadini e attività danneggiati dall’ondata di maltempo. Quello che mettiamo in campo non è un supporto risolutivo, ma sicuramente è il nostro massimo sforzo per fare in modo che i pontederesi che hanno subito danni possano ricevere un aiuto nè alternativo, nè sostitutivo, rispetto a quello che confidiamo arrivi per i canali dedicati da parte di Regione e Stato".

Sui tempi il sindaco è chiaro. "Vogliamo che il contributo di ripartenza arrivi ai commercianti e alle famiglie nel tempo più breve possibile, possibilmente prima di Natale – spiega Franconi –. Ciò che ho chiesto agli uffici comunali è di adottare un sistema snello, che si avvalga dell’autocertificazione e che garantisca la massima rapidità dell’erogazione. Il Comune di Pontedera c’è e c’è da subito. Abbiamo scavalcato ogni intralcio burocratico impiegando soldi delle casse comunali". Nell’arco di pochi giorni sarà aperta una piattaforma online in cui i cittadini potranno inserire i propri dati aggiungendo le foto dei danneggiamenti dovuti al maltempo. La domanda di risarcimento potrà essere inoltrata dai cittadini e dalle attività commerciali che abbiano subito danni direttamente causati dal nubifragio del 2 novembre scorso. A questo si aggiunge l’esenzione del canone di occupazione del suolo pubblico per chi dovrà montare impalcature o altre strutture che serviranno per verificare la staticità del tetto, di grondaie e facciate, dopo l’ondata di maltempo. Il plauso di Confcommercio. "Un impegno e uno sforzo da parte del Comune tutt’altro che scontato e banale e che condividiamo" riconosce Mickey Condelli, presidente di Confcommercio Pontedera. "Come Confcommercio – dice Alessio Giovarruscio di Confcommercio – stiamo monitorando la situazione in tempo reale, raccogliendo informazioni sulla stima dei danni che sia la più realistica possibile. Invitiamo pertanto negozi, locali e aziende che hanno subito danni a rivolgersi a noi per avere tutte le informazioni necessarie e presentare le domande di richiesta rimborsi".

Luca Bongianni