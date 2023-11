Danneggiata la rete fognaria che collega al depuratore. Disposti lavori urgenti

Il Comune di San Miniato ha disposto l’affidamento diretto dei lavori per la ristrutturazione della rete fognaria di collegamento dell’area industriale di Ponte a Egola al sistema di depurazione consortile. Un intervento nel tratto di via Romaiano. Un tratto nel quale sono stati fatti vari interventi sia da parte del comune che da parte del Consorzio Cuoiodepur, soggetto gestore del depuratore e della rete fognaria, tra cui la realizzazione di un by-pass provvisorio nel tratto terminale di Romaiano. Con l’evento atmosferico del 2 novembre – quando la tempesta Ciaran si è abbattuta pesantemente su tutta la provincia di Pisa e in mezza Toscana, creando allagamenti e danni – nella zona a ridosso della Fi-Pi-Li, si è creato un dissesto che ha interessato il by-pass provvisorio.

Da qui la decisione di intervenire – data l’importanza strategica della condotta – con la massima celerità con l’affidamento diretto delle opere. consistenti nella sistemazione e pulizia dell’area interessata dal dissesto lungo la superstrada. Il maltempo di un mese fa ha creato notevoli danni anche ad alcune aziende e a privati. Per questi ultimi il Comune ricorda che la procedura per fare domande dei ristori è attiva fino al 31 dicembre sul portale dedicato della Regione. Fondamentali – avverte l’amministrazione – tenere scontrini e fatture delle spese già sostenute e foto dei danni subiti. Per chi ha difficoltà nella presentazione online della domanda, dalla prossima settimana saranno attivi anche sportelli help nel territorio dove potersi recare per la presentazione della ricognizione dei danni subiti.

C. B.