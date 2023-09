Daniele Falleri vince a Cefalù con "C'hai 5" a Santa Croce: intervista al regista

SANTA CROCE

"C’hai 5" del regista santacrocese Daniele Falleri ha vinto il festival del cinema di Cefalù. Al regista è stata consegnata la Pellicola della Pace, mentre la protagonista del cortometraggio, che lo stesso Falleri ha anche scritto, Maria Grazia Cucinotta, ha vinto il premio come miglior attrice protagonista. "Ancora un premio! Anzi, un doppio premio – il commento di Falleri sulla sua pagina social – C’hai 5 ha vinto come miglior cortometraggio al Festival del Cinema di Cefalù 2023 e Maria Grazia Cucinotta ha vinto come miglior attrice per la sua interpretazione della dottoressa Sandra! Grazie davvero a tutta la squadra fortissima che ha dato vita a questa catena di emozioni che presuppongo continueranno a travolgerci ancora per molto! In primis voglio ringraziare il produttore nando moscariello, l’ispiratrice ale cantilena, il cast artistico con Maria Grazia Cucinotta come portavoce, il cast tecnico e tutti gli studenti dell’Action Academy di Roma".

Nel cast del cortometraggio (della durata di poco superiore ai 17 minuti), oltre alla Cucinotta, troviamo tra gli altri Andrea Roncato, Daniela Poggi, Pino Amendola, Gabriele Garco, Riccardo Polizzy Carbonelli, Pia Engleberth, Maria Letizia Gorga. Il corto parla della storia di una ragazza di 16 anni che è costretta a iniziare una nuova vita attaccata a una macchina che le lava il sangue. Riceverà, però, un grande dono che le permetterà di ricominciare a volare libera. Daniele Falleri non è nuovo a sceneggiature dal significato profondo, attuale e talvolta anche provocatorio. Nella sua ormai trentennale carriera di attore, sceneggiatore e regista, vanta una ventina di serie televisive, collabiorazioni con Nino Manfredi, Franca Valeri, Paolo Villaggio ed è uno dei pochi autori italiani rappresentati a Londra.

gabriele nuti