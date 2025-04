Dalla Banda Osiris a Stefano Mancuso

Il taglio del nastro degli Ecodays sarà venerdi 2 maggio alle ore 11.30 nella sede della Ecofor service a Gello. Il tutto avverrà alla presenza del sindaco di Pontedera Matteo Franconi e del presidente del consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo. Poi alle 12:30 si terrà l’naugurazione della mostra fotografica Wwdphc water preservation in collaborazione con Lions, Crec Pontedera fotografia e Acque SpA. A seguire light lunch. Mentre alle ore 17 in piazza Curtatone antemprima di Musicastrada 2025 con Giulia Pratelli. Sempre il 2 maggio saranno date il via le visite agli impianti e laboratori con le scuole che hanno partecipato al progetto Eco zoomer. Visite guidate anche per i cittadini che si terranno fino all’11 maggio. Sempre per l’intera manifestazione lunga 10 giorni, si terranno gli Eco aperitivi. Mentre in piazza Cavour sarà dato spazio al Play green con laboratori sul riciclo per coinvolgere le scuole ed il pubblico in esperienze interattive. Sempre per tutta la durata degli Ecodays in piazza dei Martiri Libertà (Piazzone) sarà accessibile il tour virtuale degli impianti per coinvolgere scuole ed il pubblico in esperienze interattive. Tanto altro è in programma nei giorni successi.

Durante gli Ecodays 2025 saranno in programma cinque Ecoincontri, di cui due riservati agli studenti delle scuole del territorio, e si svolgeranno al Teatro Era, alla Città Teatro di Cascina e nel padiglione Ecofor a Gello.

Al Teatro Era, domenica 4 Maggio alle ore 18.30 e il 5 maggio ore 10 (riservato alle scuole) il filosofo evoluzionista Telmo Pievani e La Banda Osiris, porteranno in scena “Allegro Bestiale - viaggio ai confini della biodiversità”. Questo Ecoincontro sarà replicato per le scuole il giorno successivo, lunedì 5 maggio, alle 10, sempre al teatro Era. Domenica 11 maggio, alle 19, il protagonista dell’Ecoincontro sarà il botanico e saggista italiano Stefano Mancuso.