Dai "Colori della musica" a Sanremo Performer

SANTA MARIA A MONTEIl sogno che si avvera per alcune allievi e allieve della scuola "I colori della musica" di Santa Maria a Monte. Gabriella Orazzini, Letizia Borghi, Matteo Franchetti, Rachele De Santis, Jonathan Buscicchio, Giorgia Torino e le piccole Emma Sferruzza e Alessia Bianchi parteciperanno a Sanremo Performer di Casa Sanremo esibendosi dal vivo. Colpisce, oltre all’opportunità che queste cantanti e questi cantanti hanno grazie ai "Colori della musica", e ovviamente alla loro bravura, anche la loro differenza d’età. E’ il segno tangibile e bello che la musica, il canto, la passione, non hanno età e soprattutto non ci sono limiti ai sogni. Nel pomeriggio di domenica 9 febbraio si esibiranno dal vivo con il loro inedito in uno studio esclusivo di Casa Sanremo al Palafiori durante la settimana del Festival della canzone italiana. La diretta streaming del Live Box, come detto, è prevista per il pomeriggio di domenica 9 febbraio. Ad accompagnarli Federico Sferruzza, autore di alcuni brani presentati, e la loro insegnante di canto e vocal coach Eleonora Carli, che farà un intervento in trasmissione in qualità di professionista dello spettacolo durante il convegno sull’innovazione didattica nello spettacolo e nel canto.