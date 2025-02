Dagli allenamenti al torneo. Decolla il calcio camminato: "Un mix di sport e benessere"

Il calcio d’inizio l’ha dato il sindaco Simone Gigliolli. E’ il primo Torneo di calcio camminato "Pellemoda". Una novità sul territorio. Dove c’è lo zampino di chi di calcio se ne intende: Renzo Ulivieri, da pochi giorni riconfermato presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio.

Grazie alla collaborazione tra il comitato regionale toscano della Figc - Lega Nazionale Dilettanti e la società Corazzano Asd 1936, con il patrocinio dei Comuni di San Miniato e Montaione e quello del Coni Regionale, anche in Toscana è arrivata la nuova disciplina che mira ad una fascia di età che fino ad oggi è rimasta ai margini dello sport più amato.

Ma come nasce l’iniziativa? Con il progressivo invecchiamento della popolazione, la prevenzione e la promozione di stili di vita sani rappresentano la migliore medicina contro le malattie croniche. Le abitudini salutari, quali un’alimentazione corretta ed un’attività fisica regolare, migliorano sensibilmente il benessere fisico, psicologico e sociale ed il Walking Football (Calcio Camminato) risponde a questa esigenza di invecchiamento attivo permettendo ad adulti ed anziani di giocare in modo diverso.

"Il Torneo “Pellemoda” coinvolge nove squadre che si affronteranno in gare di andata e ritorno fino alla giornata conclusiva che si terrà il prossimo 12 giugno – dice il sindaco Simone Giglioli – Una grande soddisfazione, per noi e i “cugini” di Montaione, di aver promosso questa iniziativa. Un grazie a Renzo Ulivieri e al Corazzano Asd 1936 per averci creduto fin dall’inizio".

C. B.