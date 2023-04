Da San Miniato a Lourdes, il pellegrinaggio

Si è concluso questa sera il pellegrinaggio diocesano a Lourdes che era stato indetto come momento saliente nell’ambito delle celebrazioni per i 400 anni della diocesi. Davanti alla grotta delle apparizioni, il vescovo Giovanni Paccosi, che guidava i pellegrini da San Miniato – si apprende da una nota – ha sottolineato come "per ravvivare la nostra fede e la vita della nostra comunità occorra andare alle sorgenti, e una sorgente grande per la fede e per la vita di tutta la Chiesa è proprio Lourdes".

Parlando poi del santuario francese come di un luogo che fa “appello alla fede” il vescovo ha proseguito: "Uno dei segni belli di Lourdes è l’acqua, quest’acqua miracolosa che ci richiama all’acqua del battesimo. In quell’acqua battesimale tutti siamo salvati. Quindi riandando proprio alla radice della nostra fede, ogni situazione, anche la più difficile ritrova speranza". L’anno giubilare è iniziato il 5 dicembre scorso e si concluderà con la festa del Cristo Re del 26 novembre prossimo. Nelle prossime settimane sono previsti anche altri pellegrinaggi. Uno di questi a Piacenza, e in particolare i luoghi dell’indimenticato monsignor Paolo Ghizzoni, che fu vescovo di San Miniato dal 1970 al 1986.