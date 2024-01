Da domani lavori per nuovo asfalto e marciapiedi

CALCINAIA

Il Comune di Calcinaia ha messo in cantiere il rifacimento del marciapiede e del mantro stradale di via Amendola e la rotatoria di via Alighieri. L’inizio dei lavori è previsto per domani, lunedì 8 gennaio. Per questo motivo la polizia locale di Calcinaia ha emesso un’ordinanza "di modifica della viabilità".

"Le seguenti modifiche temporanee alla circolazione stradale inizieranno alle 8 del giorno lunedì 8 gennaio e resteranno in vigore fino al giorno sabato 20 gennaio 2024 – si legge in una nota pubblicata sul sito del Comune di Calcinaia – Qualora il lavoro fosse ultimato anzitempo naturalmente le disposizioni non saranno più attive. Per permettere i lavori è stato predisposto il divieto di sosta con rimozione coattiva su ambo i lati e l’istituzione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico in via Amendola, intero tratto, compreso l’area di intersezione con via Battisti e su tutta la rotatoria di via Alighieri, via Fermi e via Mazzei".

Questi lavori rientrano nell’ambito del programma delle asfaltature e dei miglioramenti della viabilità del territorio comunale progettati nei mesi scorsi dagli uffici comunali su indicazione della’amministrazione guidata dal sindaco Cristiano Alderigi. Un intervento che dovrebbe protrarsi, come scritto dal Comune sul proprio sito, per circa dodici giorni. Certo è che molto dipenderà dalle condizioni meteo che in questi giorni non è il migliore per questo tipo di lavori.