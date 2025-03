Da Castelfranco... a Roma!. Nel segno della Costituzione

CASTELFRANCO

Siamo 25 ragazzi di quinta Primaria affascinati dallo studio della Costituzione, la legge fondamentale dello Stato. Il primo articolo dice: "L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione". Che cosa significano queste parole? Significano che in Italia non governa un Re, ma tutto il popolo, perché il popolo con il voto sceglie chi deve governare nel rispetto delle regole stabilite dalla Costituzione. Quanto ci piace questo articolo! Ci dà la voce! Chi è il popolo? Siamo noi!

La forma di organizzazione statale più vicina ai cittadini è il Comune. Il 21 febbraio siamo stati accolti dal sindaco di Castelfranco e dalla sua squadra di assessori in sala consiliare. Prima di andare abbiamo realizzato delle attività laboratoriali in cui abbiamo giocato a mettersi nei panni di sindaco, assessori e cittadini. Una volta in sala consiliare li abbiamo letteralmente riempiti di domande proponendo anche alcune iniziative, una in particolare crediamo che davvero sarà realizzata... forse siamo gli ideatori di una festa!

La nostra avventura nella conoscenza delle forma di organizzazione dello Stato continua. E’ incredibile ma vero: il 3 aprile andremo a Roma a Montecitorio! Chissà se avremo la possibilità di incontrare politici noti. Potremo assistere ad una seduta della Camera dei deputati, ci dobbiamo vestire in modo decoroso ed essere silenziosi rispettando il rigido protocollo che prevede un comportamento irreprensibile e il divieto di fare foto o video. Che emozione! Ci interessa molto dare il nostro contributo, dare la nostra voce, questo ci insegna la Costituzione e questo vogliamo ottemperare.

Un verbo da grandi, difficile ma lo abbiamo imparato e lo vogliamo praticare. L’articolo 114 della Costituzione, al terzo comma, stabilisce che "Roma è la Capitale della Repubblica" Il nostro viaggio di istruzione nella capitale sarà molto interessante e anche divertente. Roma, infatti, è una grande città cosmopolita con una storia artistica, architettonica e culturale che ha influenzato tutto il mondo e che risale a quasi 3000 anni fa. Antiche rovine come il Foro e il Colosseo testimoniano la potenza dell’antico Impero romano altro argomento di studio di questo anno scolastico. Nella Città del Vaticano, sede della Chiesa Cattolica, si trovano la Basilica di San Pietro e i Musei Vaticani, che ospitano capolavori come la Cappella Sistina. Sicuramente non potremo visitare tutto, ma sarà l’inizio di altri viaggi alla scoperta della capitale d’Italia magari in compagnia delle nostre famiglie. Intanto, iniziamo a visitare Montecitorio e il Campidoglio e a conoscere Colosseo, Pantheon e Fontana di Trevi. Per essere bambini di quinta Primaria, non è poco! Vi piacerebbe venire con noi eh!