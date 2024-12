Crespina Raid in varie abitazioni, rubati anche due orologi d’oro

Ladri all’opera in alcune abitazioni. I fatti sono dei giorni scorsi e l’avviso a prestare la massima attenzione è stato lanciato dai cittadini anche sui social. A Tremoleto, piccolissima frazione del Comune di Crespina Lorenzana, da quanto abbiamo appreso, ci sono stati due colpi nel giro di una settimana. Successivamente è successo anche che una cittadina abbia sentito, mentre era in casa, in piena mattina, aprire e chiudere la porta. A quel punto i malviventi hanno forse capito che l’abitazione non era incustodita e sono andati al piano di sopra a rubare a casa di un signore che fra l’altro era fuori in giardino. In uno dei colpi messi a segno i ladri hanno potato via da un’abitazione due orologi d’oro. I piccoli centri e le case isolate nei Comuni minori sono quelli più esposti all’attenzione dei malviventi. Nelle settimane scorse a Chianni si sono verificati tentativi di truffa – soprattutto a danno di anziani – messe in atto da finti appartenenti alle forze dell’ordine, o falsi dipendenti di enti vari.

C. B.