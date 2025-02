Crescono i costi. Il parcheggio è stato rivisto

L’intervento di realizzazione della nuova Rems, che slitta a 14 milioni di euro, è stato rimodulato a seguito dall’aumento dei costi energetici e dei materiali da costruzione rispetto alle previsioni economiche contenute nel progetto definitivo. In totale saranno 40 posti letto, e il passaggio cruciale che, di fatto, ha stoppato la realizzazione della nuova struttura, riguarda il nodo del parcheggio. La nuova residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza sarà costruita nell’attuale area sosta dell’ospedale, mentre il nuovo parcheggio nascerà nel cantiere, ad ora fermo, dopo la demolizione del padiglione Livi. Nei vari step burocratici, adesso la via per sbloccare del tutto l’intervento riguarda anche un parere da parte della soprintendenza per la richiesta di autorizzazione paesaggistica.

La Asl Nord Ovest, dunque, ha proceduto a rivedere il programma degli interventi per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, proponendo di finanziare uno stralcio di parte delle opere necessarie alla realizzazione della struttura residenziale, non più sostenibili con l’attuale finanziamento, per andare a formare un intervento funzionalmente e strutturalmente autonomo, per cui è stato sottoscritto l’accordo di programma tra la Regione Toscana e i ministeri competenti nel marzo 2024. Il parcheggio sarà a raso e non più multipiano, come previsto nel progetto originario: questo consentirà di recuperare circa 1 milione di euro da destinare alla realizzazione del primo stralcio della residenza. La progettazione esecutiva è stata effettuata dallo studio Rossi Prodi di Firenze e potrà essere validata e messa a gara solamente quando sarà approvato il nuovo progetto del parcheggio e liberate le risorse necessarie a seguito della riduzione. La nuova Rems è uno dei cantieri cruciali del pacchetto complessivo del progetto milionario che riguarda il disegno del polo ospedaliero.