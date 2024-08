Credit Agricole cresce ancora. Utile nel semestre a 818 milioni Il Gruppo Crédit Agricole in Italia, con sede a San Miniato, ha registrato nel primo semestre risultati positivi, con un utile netto in crescita e un focus sull'innovazione digitale e il supporto alla transizione energetica. La banca ha anche rafforzato la partnership con Sace per sostenere le imprese italiane sui mercati internazionali.