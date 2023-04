Creare impresa e sviluppo nella cittadina del mobile, al via il corso

Comincia a maggio la seconda edizione del "Corso di creazione d’impresa e sviluppo competitivo" organizzato dal Comune di Ponsacco insieme alla Iafrate Consulting di Piero Iafrate. Un percorso di quattro lezioni rivolto a chi vuole aprire un’attività a Ponsacco. "Un corso che nasce alla fine del 2021 – spiega l’assessore Francesco Vanni –. Un’opportunità per chi voglia mettersi in gioco, per chi ha bisogno di reinventarsi o acquisire nuove competenze. Un ulteriore strumento che si somma a quelli già messi in atto dall’amministrazione comunale come il contributo affitto per chi apre un’attività in centro a Ponsacco. Durante la prima edizione abbiamo assistito alla creazione di una proficua rete di contatti che hanno portato a far nascere alcune attività e a far crescere le altre". Un percorso di formazione di venti ore che prevede lezioni sulle varie forme giuridiche, la fiscalità, il business plan, il posizionamento competitivo e il marketing.

"L’obiettivo – ha detto Piero Iafrate docente e ideatore del corso che ha alle spalle numerose attività di questo tipo – è insegnare a muovere i primi passi nella creazione d’impresa. Si parte dall’Abc del fare impresa partendo dalle tecniche per poi passare alla creazione del business plan fino al posizionamento competitivo e al marketing. A chi è indirizzato? A chi voglia autocrearsi un’occupazione, a chi crede che possedere delle conoscenze e delle abilità possano essere carte in più da mettere sul tavolo. Durante le lezioni ci saranno professionisti di diversi settori: commercialisti, direttori di banca e imprenditori. Insieme a loro affronteremo temi che riguardano la fiscalità e i finanziamenti e poi ascolteremo le storie degli imprenditori che hanno avuto successo. Grazie al Comune per aver creduto in questo progetto". Il corso è gratuito e si svolgerà a Palazzo Valli a maggio per quattro sabati mattina. Per iscriversi: [email protected]