Covid, omaggio alle vittime Il memoriale con una targa Scritti, poesie e lacrime

di Gabriele Nuti

Bianca, con una banda rossa che evidenzia la scritta "A tutte le vittime del Covid-19". I colori di Santa Croce su una stele in ferro invecchiato. "In memoria di quanti non sono sopravvissuti alla ferocia di un virus che ha attaccato i nostri corpi e i nostri animi mettendo a nudo le fragilità del nostro tempo". Intorno cinque alberi e l Tricolore (ieri a mezz’asta). Santa Croce ricorda le 42 vittime del coronavirus. E lo farà ogni anno, come ha detto la sindaca Giulia Deidda, portando al memoriale un mazzo di fuori. Monumento voluto da tutti i gruppi consiliari con i capigruppo Enzo Oliveri Asma 2.1 e Alessandro Lambertucci Per un’altra Santa Croce dell’opposizione, Arianna Gisfredi Italia Viva e Ivetta Parentini Partito Democratico per la maggioranza e dalla giunta che ieri mattina è stato inaugurato in via Brunelleschi, di fronte al PalaParenti, alla presenza di tanti familiari di chi il Covid s’è portato via per sempre. Una cerimonia molto commovente. Con il silenzio e l’inno nazionale suonati con la tromba da Marco Vivian, i labari e gli stendardi delle tante associazioni e i volti. I volti rigati dalle lacrime e illuminati dal sollievo di chi ce l’ha fatta. Come il consigliere comunale Enzo Oliveri che ha raccontato i suoi trentaquattro giorni in ospedale, due anni fa. E, poi, gli scritti e i pensieri e le poesie raccolti in una pubblicazione che è stata presentata nell’atrio del PalaParenti: "Le nostre parole al tempo del Coronavirus". Volumetto che rimarrà per chi, tra cent’anni, come ha detto la sindaca Deidda, vorrà saperne di più. E le foto di Alessandro Squilloni e Manuele Vestri in mostra al palazzeto. Don Donato ha benedetto la stele. Più volte Giulia Deidda si è commossa ricordando quei giorni di tre anni fa e le persone. Santa Croce ha avuto 5.774 malati di Covid, 300 interventi del Centro operativo comunale per coordinare gli interventi di assistenza alla popolazione, distribuito 755 buoni pasto per 244.250 euro (164.250 dal governo e 80mila dalla Fondazione Pisa), consegnato 220mila mascherine.