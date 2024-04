Corteo del Primo Maggio. Tradizione dal 1947

MONTECALVOLI

Come accade dal 1947 anche domani, Primo Maggio, Montecalvoli scende in piazza e, sotto l’egida dei tre sindacati Cgil, Cisl e Uil, organizza la manifestazione per la festa dei lavoratori. "Giorno di festa anche se il pensiero va ai troppi morti e feriti per incidenti sul lavoro – si legge in una nota del circolo La Perla – Il ritrovo dei partecipanti, con la sveglia musicale della banda Giuseppe Verdi di Santa Maria a Monte, sarà al circolo in via della Repubblica alle 9,30. Alle 10 partenza del corteo che si snoderà nelle vie del paese fino al centro storico dove, alle 11 in piazza del Comune, ci sarà il comizio conclusivo da parte di Marcello Casati della Uil e segretario provinciale del sindacato pensionati Uilp. Al termine del comizio verrà offerto un aperitivo dal circolo Arcipicchia in piazza Tom Benetollo".