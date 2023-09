Corso soccorritori, adesioni record

Alla Misericordia parlano di "adesione più che ottima". Forse è il caso di dire che si tratta di un’adesione record visto che al corso di soccorritore di primo e secondo livello che organizzano le Misericordie di Santa Maria a Monte e Montecalvoli si sono iscritti in 53. Di questi tempi non è un numero assolutamente banale, considerando la reticenza di molti a mettersi in gioco nel mondo del volontariato e di uscire di casa lasciando i comodi divani.

"Il corso – spiega Simone Massetani, governatore della Misericordia di Santa Maria a Monte – viene organizzato dalla nostra confraternita insieme alla Misericordia di Montecalvoli ed è totalmente gratuito. Le lezioni si svolgono nei locali parrocchiali di San Donato che la nostra Misericordia ha avuto in comodato d’uso e ha recentemente ristrutturato".