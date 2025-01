Corner stop alla stazione. Sarà il punto informativo per i cittadini stranieri

MONTOPOLIUn Corner Stop alla stazione di San Romano per far conoscere ai cittadini stranieri i servizi del territorio. Il progetto sperimentale della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa ha preso avvio ieri mattina alla presenza della sindaca Linda Vanni, della vicesindaca Irene Cavallini e dell’assessora alle nuove cittadinanze Kendra Fiumanò. Un mercoledì ogni due, negli orari di maggior affluenza, nel piazzale della stazione ci sarà la presenza di un’operatrice che fornirà informazioni e indicazioni sui servizi gratuiti dedicati ai cittadini stranieri.

"Siamo felici di poter ospitare questo punto informativo qui – hanno detto Linda Vanni, Irene Cavallini e Kendra Fiumanò – sappiamo che la stazione di San Romano è un importante punto di snodo per le tante persone che ogni giorno si muovono per andare a lavorare nei comuni limitrofi. Spesso una delle problematiche legate all’accoglienza è la scarsa conoscenza dei tanti servizi che Comuni, Sds e le realtà del territorio offrono. Per cui aumentare le possibilità di informazione è fondamentale per la buona riuscita dei progetti di integrazione. Questo punto informativo sarà importante non soltanto per i cittadini stranieri che risiedono a Montopoli ma sarà a servizio di un’area molto più ampia. Ringraziamo la SdS per aver individuato il nostro Comune come destinatario di questa misura e le operatrici che si alterneranno al punto informativo".

Un modo per veicolare l’esistenza dei punti informativi per cittadini stranieri, di cui è titolare la SdS e gestiti da CoeSo Empoli, cooperativa La Pietra d’Angolo e Asev, che si trovano a Santa Croce, Castelfranco, San Miniato, Fucecchio, Empoli, Certaldo e Castelfiorentino. E per dare informazioni riguardo alle pratiche burocratiche e i servizi offerti su permesso di soggiorno, cittadinanza, ricongiungimento familiare, test di lingua italiana, diritto d’asilo e offrire orientamento ai servizi che offre il territorio.

Nel punto informativo alla stazione di San Romano, oltre a fare domande sui servizi dedicati ai cittadini stranieri, si potrà prendere anche un appuntamento per affrontare nel dettaglio le singole tematiche presso uno degli sportelli presenti sul territorio. Il progetto proseguirà fino a febbraio 2027.