Cordoglio per Cinzia Billeri: "Grande amica degli animali"

C’è un mondo che in queste ore Cinzia Billeri, venuta a mancare a 67 anni. Un mondo che con lei ha condiviso impegno, disponibilità e amore per il prossimo. Che si trattasse di persone o animali. Cinzia è stata una delle prime sostenitrici dell’ Associazione Amici Animali a 4 Zampe Odv, "il suo nome è all’interno del nostro statuto e ci ha aiutato attivamente sul territorio in tutti questi anni", dicono. "Prima ancora della nascita del Parco Canile – scrive l’associazione "La valle incantata" di Lajatico – con Cinzia abbiamo operato tanto tempo all’ interno del Canile "Le Querce" di Fucecchio, cercando di curare e adottare i cani ospiti al suo interno. Tante le apericene organizzate in favore della nostra associazione e tanti eventi portati avanti per sensibilizzare la causa del randagismo". Cinzia è venuta a mancare dopo aver lottato contro una grave malattia che, alla fine, non le ha lasciato scampo. Un’amica ricorda: "Si spendeva con grandissima generosità – spiega –. E’ stata una donna molto riservata, ma si dava tanto da fare. Quanti mercatini ha organizzato insieme a tutte noi per raccogliere fondi con cui comprare il cibo per gli animali. E se qualcuno aveva bisogno anche soltanto di una parola, lei c’era sempre". Le esequie oggi alle 12 a Fucecchio nella chiesa Collegiata.

C. B.