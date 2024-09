Corazzano si veste a festa. Qui il tartufo gioca in casa

SAN MINIATO

Il tartufo bianco protagonista nella sua terra. Il prossimo fine è in programma la trentottesima edizione della Fiera mercato del tartufo bianco a Corazzano, seconda iniziativa della stagione di avvicinamento alla Mostra mercato nel centro storico di metà novembre. Arci, la società Corazzano calcio e la cooperativa Corazzano, col patrocinio di Comune di San Miniato e Fondazione San Miniato Promozione organizzano l’evento che è stato presentato ieri mattina. Il via sabato 5 a cena nei locali del circolo. Domenica alle 10 l’apertura degli stand con prodotti tipici al tartufo e con prodotti di artigianato e antiquariato, alle 12,30 pranzo al tartufo e alle 15 dimostrazione di cerca del tartufo con i cani. Alle 16 esibizione della SIW Wrestling Live e degli allievi di canto della scuola di musica comunale Orpheus di Castelfiorentino. Chiusura alle 19.30 con la cena al tartufo. Per abbellire il paese in occasione di questa festa la gente di Corazzano, come ogni anno, ha scelto un tema. Quello di questa edizione è l’ecosostenibilità. Le famiglie del paese realizzeranno ed esporranno un manufatto creativo utilizzando materiale di riciclo con il motto "ridurre, riciclare, riutilizzare". Le opere andranno a comporre un calendario. Ci sarà anche la fiera di beneficenza a favore della parrocchia. Per il ristorante prenotazione obbligatoria al numero 0571 462804. Alla conferenza stampa ieri mattina sono intervenuti il sindaco Simone Giglioli con la vice Azzurra Bonaccorsi, per San Miniato Promozione la presidente Azzurra Gronchi, il viceDomenico Barsotti, il consigliere Sandro Saccuti e il direttore amministrativo Gabriella Tessieri, Monica Nacci corazzanese commerciante di tartufi, Marzia Bellini portavoce circolo Arci Corazzano), Nello Piampiani, memoria storica di Corazzano nonché volontario da una vita e due tartufai del luogo, il 32enne Leonardo Bandini e la 78enne Luciana Manetti. La festa ha ricevuto il sostegno di Fondazione Crsm, come ha detto Marzia Bellini. Monica Nacci ha fornito la notizia più attesa: dopo anni di magra quest’anno sembra che il tartufo sia tornato a popolare il sottosuolo dei boschi della Valdegola. A Corazzano i complimenti di Azzurra Gronchi. Infine il sindaco Simone Giglioli: "Questi sono i luoghi dove il tartufo nasce e dove è possibile consumarlo a chilometro zero grazie al lavoro di un paese intero".