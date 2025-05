Coperte le buche. Ma la petizione non si ferma

Alla fine le firme sono state 465 per sostenere il ripristino di via di Lavaiano e cancellare le pericolose buche che caratterizzavano la strada che unisce la frazione pontederese di Gello con quella di Lavaiano nel Comune di Casciana Terme Lari. "465 firme. 465 persone. 465 voci che si sono unite in un messaggio forte e chiaro: noi non siamo indifferenti! – questo il messaggio che il proponente della petizione Marco Santini ha lanciato ai sostenitori della petizione –. Non parliamo solo di numeri su un foglio, ma di donne e uomini in carne e ossa che hanno deciso di alzare la testa e chiedere il cambiamento. 465 cuori che battono per la nostra comunità, 465 mani che hanno detto “basta!“ a questa situazione inaccettabile. Ognuno di voi ha reso questa battaglia reale. E questa strada, oggi, non è solo un simbolo di degrado: è diventata il segno della nostra forza collettiva".

E qualcosa in effetti è cambiato da quando sono apparsi i primi articoli sulle colonne di questo giornale e da quando è nata una raccolta firme che in pochissime ore a cavallo di Pasqua ha raccolto centinaia di adesioni. Le buche sono state coperte, evitando i pericoli maggiori. I cittadini però, coloro che percorrono la strada continuamente per andare a scuola e lavoro, chiedono di più: il rifacimento della strada e che venga rispettato il divieto di passaggio dei mezzi pesanti, come già segnalato dai cartelli stradali. Una battaglia diventata anche politica con l’intervento del consigliere d’opposizione Alessandro Tosi della lista il Melograno di Casciana Terme Lari che ha dichiarato di appoggiare la raccolta firme e di promuovere la realizzazione di una nuova strada che dal cavalcavia della FIPILI, dovrebbe portare direttamente alla rotatoria sulla strada provinciale che porta a Fornacette.