"Contronatura". Mostra in Comune

Stasera alle 18 in Comune verrà inaugurata la mostra "Contronatura", il progetto di attività teatrale condiviso con persone colpite da disabilità mentale in natura e in spazi teatrali, raccontato grazie alle foto e ai video di Giacomo Saviozzi. E’ stato realizzato dalla compagnia Semi Volanti e dall’associazione "Sui passi di Ale odv", in collaborazione con Casa Verde di San Miniato e Comunità Alloggio protetta Elio Visone di Rivalto-Chianni.La mostra è la conclusione di una serie di laboratori realizzati da "Lo spazio dei semi" a Ponsacco e in natura ai quali hanno partecipato formatrici, educatori, educatrici e ospiti delle strutture. La mostra sarà allestita fino al 25 novembre.