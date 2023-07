Controllo a tappeto dei Carabinieri di Volterra, 65 persone fermate, 2 auto sequestrate e 5 segnalazioni alla Prefettura

VOLTERRA

Un controllo a tappeto in alcuni comuni e diverse zone considerate a rischio nel territorio della compagnia da parte dei carabinieri di Volterra. Le pattuglie, coordinate dal comandante di compagnia, maggiore Carlo Mentuccia, sono state dislocate per i servizi di pattugliamento nei territori di Volterra, Guardistallo e Riparbella, più in generale concentrando la loro attenzione su alcune zone che si prestano maggiormente alla commissione di reati in materia di stupefacenti.

Le zone di spaccio, insomma, sono state battute palmo a palmo da parte dei militari della compagnia di Volterra e delle stazioni periferichene, per cercare di individuare chi vende la droga e per disincentivare gli acquirenti o, comunque, identificarli e segnalarli alla prefettura come previsto dalle norme vigenti.

Nel dettaglio, le pattuglie dei carabinieri hanno sottoposto a controllo 65 persone fermate mentre erano a bordo di 55 veicoli. Intanto, due veicoli sono state sottoposti a sequestro perché sprovvisti di assicurazione. Due delle 55 vetture, in sostanza, erano su strada senza la copertura obbligatoria. Se fossero rimaste coinvolte in incidenti sarebbero stati guai seri per i proprietari e soprattutto per l’eventuale controparte perché in questi casi l’assicurazione, che non è stata rinnovata, ovviamente non copre.

Inoltre, sono state segnalate 5 persone alla Prefettura di Pisa per uso personale di sostanze stupefacenti. I cinque, infatti, sono stati fermati e sorpresi, dopo essere stati sottoposti a controllo, in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti (nello specifico cocaina e hashish) ritenute per uso personale. La modica quantità non ha fatto scattare il provvedimento per detenzione ai fini di spaccio, ma "solo" la segnalazione alla Prefettura. Infine, uno dei conducenti dei 55 veicoli fermati, è stato denunciato perché sorpreso alla guida con un tasso alcolemico, oltre il consentito, accertato da etilometro. All’automobilista è stata anche ritirata la patente.