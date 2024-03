Contro anoressia e bulimia. Una panchina lilla nel parco

Una presenza simbolica che contiene un messaggio di grand eimportanza. Si tratta di una panchina lilla per sensibilizzare i cittadini su anoressia e bulimia. È quella che verrà installata nel parco Aldo Moro nei prossimi giorni. L’annuncio è stato dato dall’amministrazione comunale nella Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata ai disturbi del comportamento alimentare. "I disturbi alimentari sono in aumento, interessano soprattutto i giovani, ma spesso il disagio non viene riconosciuto subito – dice il sindaco Giulia Deidda –. Per questo abbiamo deciso di installare in un parco molto frequentato dai ragazzi e dalle ragazze e dalle famiglie una panchina lilla, colore simbolo della lotta ad anoressia e bulimia". "Un invito – conclude il primo cittadino – a non trascurare nessun segnale di un disturbo subdolo che rovina la vita di chi ne soffre e delle persone accanto e che può avere gravi conseguenze per la salute".