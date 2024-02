"Consiglio comunale sui problemi di Val di Cava" Il Progetto Civico per Ponsacco si impegna a salvare la frazione di Val Di Cava, affrontando problemi come la viabilità, la connessione con il capoluogo e la carenza di iscritti nella scuola elementare. Chiedono risposte e propongono un consiglio comunale aperto per essere ascoltati e portare le istanze dei residenti alle istituzioni. Alcuni abitanti potrebbero richiedere di passare sotto il territorio pontederese per migliorare l'accesso ai servizi.