Confesercenti Valdera Cuoio e Valdicecina: collaborazione con Jessica Greco per la promozione social

Sempre più la promozione di una attività commerciale, ed in particolare del settore somministrazione e ristorazione, passa anche da una corretta e professionale comunicazione attraverso i social. Per questo Confesercenti Valdera Cuoio e Valdicecina ha stretto una collaborazione con la propria associata Jessica Greco.

"Siamo stati conquistati dall’entusiasmo di Jessica – commenta il responsabile Confesercenti Valdera Cuoio e Valdicecina, Claudio Del Sarto – che in pochissimo tempo ha saputo diventare un punto di riferimento per coloro che vogliono raccontare la propria attività in particolare legata alla ristorazione. Una food advisor di 29 anni che sta davvero volando su Instagram dove il suo account enjoyjessicagreco sta per sfondare il muro dei 50mila follower. Non solo la ringraziamo per aver scelto Confesercenti per associarsi – conclude Del Sarto – ma anche per mettersi a disposizione di coloro che intendono promuoversi attraverso questi nuovi e molto proficui canali".