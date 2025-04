Confcommercio e Confesercenti. Lite sul mercato

SANTA CROCE"Il ritorno in centro storico è l’unica soluzione per salvare il mercato di Santa Croce, questo è ciò che sostengono tanto gli ambulanti quanto gli operatori in sede fissa ed è il motivo per cui stiamo lavorando in piena sinergia con l’assessore Balsanti e gli uffici comunali, che ringraziamo per la disponibilità. Confcommercio non si fa certo rappresentare da chi ha contribuito in prima persona alla distruzione del mercato di Santa Croce avallando il suo spostamento in piazza Romero". Lo dice Luca Favilli (nella foto), responsabile territoriale Confcommercio. "Siamo gli unici ad aver sempre lavorato per il ritorno del mercato in piazza Matteotti – aggiunge Favilli rivolgendosi a Confesercenti – al contrario di chi oggi è pronto a salire sul carro senza pudore e senza esitazioni". "Nel corso degli ultmi incontri abbiamo lavorato per superare gli ostacoli tecnici e la soluzione per riportare il mercato in piazza Matteotti c’è, basta la volontà di metterla in atto – conclude Luca Favilli – E’ il momento di accelerare. Purtroppo i risultati dello spostamento del mercato dal centro sono sotto gli occhi di tutti. Molti operatori stanno lasciando le postazioni e il rischio che il mercato venga definitivamente compromesso è purtroppo estremamente concreto. Anche la soluzione di un ritorno in piazza Fratelli Cervi è un palliativo che non risolverebbe gli attuali problemi. L’attuale collocazione rappresenta innanzitutto un danno per gli ambulanti, che denunciano il progressivo declino del mercato in un contesto dove scarseggiamo i servizi e dove una parte significativa degli operatori non lavora. Inoltre, sono gli stessi commercianti titolari di negozi, attività e pubblici esercizi a volere il ritorno del mercato in centro perché costituisce un volano di attrazione della clientela".g.n.