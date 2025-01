Confcommercio: allarme viabilità: "Chiudere i cantieri entro giugno". Una minaccia per il turismo estivo

VOLTERRAConfcommercio lancia un grido di allarme per la stagione turistica in virtù del maxi cantiere alle mura di San Felice che andrà a rivoluzionare la viabilità fino al 31 luglio. "La durata e la programmazione degli interventi saranno cruciali per la prossima stagione turistica, chiediamo al sindaco Giacomo Santi di impegnarsi con tutte le sue forze e con ogni mezzo a disposizione per garantire la fine dei lavori prima della Pasqua o comunque entro il mese di giugno, quando turisti e visitatori iniziano a frequentare in massa la città".

Con queste parole, esprime tutta la sua preoccupazione il presidente di Confcommercio Volterra Sergio Brizi "Siamo pienamente disponibili a fare fronte comune con l’amministrazione per sollecitare gli enti incaricati ad accelerare i lavori. Sarebbe fondamentale che quelli sul cantiere di Porta San Felice vengano svolti 24 ore su 24, e allo stesso modo per sollecitare Anas ad un intervento risolutivo sulla Statale 68. Il senso unico alternato deve rimanere una soluzione provvisoria, non possiamo arrivare alle porte dell’estate con una viabilità compromessa. Il rischio è quello di paralizzare il traffico verso Volterra nei mesi dell’anno in cui la città è più frequentata, con la possibilità concreta che turisti e visitatori siano scoraggiati a raggiungere la città prediligendo altre mete".

Per il responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli, "è fondamentale muoversi immediatamente per non compromettere la stagione estiva. Volterra è conosciuta in tutto il mondo per i suoi tesori artistici, storici e paesaggistici, il suo tessuto commerciale e artigianale e la sua offerta enogastronomica di assoluta qualità e stiamo apprezzando l’impegno dell’amministrazione per la promozione turistica del territorio. Non possiamo permetterci che tutti questi sforzi vengano vanificati dalle criticità legate alla viabilità".

Da parte di Confcommercio Volterra via libera allo spostamento dell’area camper dal parcheggio di Docciola "Una richiesta che avevamo espresso da tempo per garantire una maggiore disponibilità di posti auto a ridosso del centro, ringraziamo il Comune per averla accolta e allo stesso tempo auspichiamo l’attivazione di un nuovo servizio di navette in grado di collegare la nuova area camper al centro storico" concludono Brizi e Favilli.

Ilenia Pistolesi