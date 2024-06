Con la Notte Granata maxi schermi... Azzurri

Pontedera, 29 giugno 2024 – Musica, calcio e divertimento per grandi e piccini. La Notte Granata di questa sera inizia già dal pomeriggio con il taglio del nastro alle 17 di fronte al Comune e dalle 17.30 con l’animazione per i bambini in piazza Belfiore. Alle 18 il palco sul piazzone ospiterà il maxischermo che trasmetterà la partita Svizzera-Italia, ottavi di finale degli Europei di calcio in corso in Germania mentre in piazza Cavour dalle 18 ci sarà lo spettacolo "7 Musical in uno".

Dopocena festa diffusa in tutta la città. In piazza dei pullman in zona stazione (parcheggio Carducci) già dalle 19.30 ci sarà il The Reggae Station (ore 19.30 dj set di Joker Sound System, ore 21 The Roots Club, ore 22 Franco Guaranà, ore 23 Mark-One & Easy e Precisy e 00.30 dj set di Joker Sound System) che andrà avanti fino alle 1.30. In piazza Cavour alle 21.30 ci sarà lo spettacolo del mago Zio Potter. In piazza Curtatone alle 21.30 gli Ultrapop e dalle 23.30 il dj set del Negrita. Sul piazzone gli Ivanale conducono la serata che vedrà alternarsi sul palco il comico Alessandro Paci, Martina da Amici di Maria de Filippi e Gigi Rock.

Momento clou alle 23.30 il concerto del cantautore Edoardo Bennato sul palco allestito a metà di viale Italia. La prima festa tutta granata post-elezioni si prepara ad accogliere migliaia di persone con gli esercenti che si preparano a fare gli straordinari ed i commercianti, a cui è stata lasciata piena libertà di restare aperti anche dopocena, hanno deciso di lanciare promozioni valide per la giornata di oggi. Inevitabili alcuni disagi da stamani per strade chiuse e parcheggi interdetti. La navetta gratuita A (con capolinea in piazza del mercato e via Saffi) e la B (parcheggio cimiteri-piazza Garibaldi) sono estese fino alle 3 di notte per consentire la sosta ai visitatori nei due grandi parcheggi scambiatori e raggiungere facilmente la città.

l.b.